【全國新聞】美國向全球多國徵新一輪對等關稅 哪些產品可能受影響

【KTSF 朱慧琪報導】

美國向全球多個國家和地區徵收新一輪的對等關稅，稅率超過17%，並且是自1933年以來，美國所徵收的最高關稅，但總統特朗普表示，加關稅將促進在美國的投資，並鼓勵大家購買更多美國貨，新一輪關稅實施下，哪些產品可能會受影響？

在週四之前，幾乎每個國家的商品，都要繳至少10%的關稅，現在，大約40個與美國有貿易逆差的國家將面臨15%的關稅，一些國家例如巴西，甚至徵收更高的關稅。

即使總統特朗普表示，關稅不會導致物價上漲，但專家表示，大家日常生活中接觸到的商品，由電子產品到服裝，手錶到酒類甚至玩具，現在可能都會變得更貴。

瑞銀全球財富管理首席經濟學家Paul Donovan說：「我認為美國經濟無疑將會經歷增長放緩，這是三代以來美國消費者面臨的最大幅度加稅。」

美國對加拿大商品徵收的關稅由35%起，除非這些商品符合《美、墨、加協議》的條款，它們則將可免徵關稅，即使如此，加拿大官員表示，將加強與其他夥伴的貿易往來。

隨著貿易政策接近轉捩點，財政部長表示，特朗普政府目前正專注於解決生活成本問題。

財政部長貝森特說：「我們將研究如何解決房屋、學生貸款等問題，因為出現可負擔危機。」

