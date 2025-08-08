【加州新聞】洛杉磯加大被指容許反猶太主義 特朗普政府促校方付10億換取聯邦恢復資助

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦司法部指控加大洛杉磯分校（UCLA）容許反猶太主義違反民權法，所以特朗普政府尋求校方支付10億元和解金，以換取聯邦政府恢復資助。

UCLA週五表示，校方正在審視聯邦司法部的有關文件，並認為特朗普政府要求的和解金額太高，對校方而言是個大災難。

校長James Milliken透露，本星期較早時尋求與司法部坦誠對話來保護洛杉磯分校，及保護大學的關鍵研究使命，特朗普政府向校方發出了一份協議書草擬文件，尋求UCLA支付10億元，同聯邦司法部達成和解，以換取聯邦政府在未來恢復向UCLA撥款資助。

消息指，和解書草擬文件也建議設立一名監督員，專責督導UCLA，並設立一名新的資深行政官，專責處理UCLA遵守反歧視法例。

此外，當局也要求禁止校園內某類示威抗議，並要求UCLA終止發出基於種族與族裔的獎學金，同時向有關的督導員提供收生的數據，並要求校方確保有專為女性而設的宿舍，及確保女生專屬的體育運動項目。

此外，大學醫院與醫科學院停止變性照護。

特朗普政府要打擊UCLA的反猶太主義浪潮，在上星期開始，凍結對UCLA的5.84億聯邦撥款。

近日聯邦司法部向UCLA提出訴訟，指校方於2024年在校園内的一系列以哈戰爭示威活動中，故意不作爲，導致猶太裔和以色列學生處於有敵意的學習環境中，此舉違反了憲法中第十四修正案的平等保護條款，和1964年通過的民權法中的第6條。

當時就讀UCLA的以色列學生表示，示威者在校園中紮營，其中一些人甚至阻礙他們到課室上堂。

7月，UCLA就另外一宗和2024年相關的案件同控方達成和解，三名猶太裔學生，以及一名猶太裔教授控告校方，去年以哈戰爭爆發後，允許那些支持巴勒斯坦的示威者阻礙他們上課，認為此舉違反他們的民權。

除了UCLA之外，特朗普政府也針對哈佛以及哥倫比亞大學等高等學府縱容反猶太主義的言行。

