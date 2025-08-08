【財經新聞】特朗普改革退休金制度 401(k)退休儲蓄計劃可投資虛擬貨幣（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週四簽署行政命令，改革退休金制度，建議放寬401(k)退休儲蓄計劃的投資限制，以便提供更多元化的「另類資產」，投資譬如虛擬貨幣、房地產、黃金等。

特朗普週四簽署的行政命令，指示聯邦勞工部和證券交易委員會起草一份指引將某些投資選項所面對的監管障礙降低。

此舉將會為高達幾萬億元的401(k) 退休金市場打開大門，加入多種另類資產的投資，譬如虛擬貨幣，包括Bitcoin比特幣、私募基金和風險投資基金等，令一般退休儲蓄者也可以接觸到過去只局限於機構投資者的私人市場。

此外，退休基金也可以投資房地產市場，以及其他另類資產，包括黃金和基礎設施投資等。

分析指，這項改革將會對退休投資市場帶來深遠影響，但也引發不同的看法。

支持者認為，可以為投資者提供更多選擇，透過更高風險和高回報率的資產，來增加退休儲蓄。

但反對者和專家警告說，另類資產的投資通常有更高的風險，較不容易變成現金，以及更難衡量估值，對大多數退休儲蓄者來說，401(k)退休計劃應該是一種相對簡單，而且風險較低的投資工具，如果將這些高風險的資產納入其中，可能令一般的人面對更大的投資風險。

因此有專家建議，另類資產有不同的回報率和風險，如果不明白所投資的資產類別，就不要冒這些風險，最穩陣都是選擇較為保守的傳統投資項目。

