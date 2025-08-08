【灣區新聞】南舊金山市住房發展為何格具優勢 如何改變城市風貌（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台本週一報導過，儘管全國乃至灣區新建公寓動工量處於15年來低位，不過南舊金山市卻是例外，有三項大型公寓開發計劃啟動，南舊金山市的住房發展為何格外具有優勢？這些發展又如何改變了城市風貌？

正當灣區其他城市公寓建案動工量放緩之際，南舊金山市卻有三個大型多戶住家發展計劃正在動工，包括San Mateo Ave 1587和1588號的Alexan Icon計劃，將興建480個公寓單位，其次是靠近BART和Caltrain車站附近，Noor Ave 410號，正在興建將近400個公寓單位，第三就是位於South Linden 7號，正在開發近550個公寓單位。

南舊金山市經濟與社區發展局總監Nell Selander接受本台專訪，分析該市為何獨具優勢。

Selander說：「我們有三個大型多戶住宅計劃，全都獲得融資並開始施工，這真的令人興奮，我認為這與獲批時機有一定關係，我想強調的第二點是，這些現在開幕的多戶住宅計劃，也表現非常強勁，它們都是在疫情期間，或重開後不久動工的，而且它們的表現非常好。」

這些發展也離不開政策的支持，Selander談到南舊金山市與其他城市不同之處，應該是市議會願意支持開發。

Selander說：「在南舊金山市，我們有非常敬業和專注的市議會，真正優先考慮社區服務用途，然後再投資到社區，對新開發計劃持開放態度，新開發也會社區帶來益處，所以每個新開發案都會支付影響費，這些影響費用在我們社區新的基礎建設。」

過去，南舊金山市受到藍領工薪家庭青睞，近十多年來隨著Genentech等生物科技公司的進駐，加上沿著交通樞紐興建的租賃公寓受到歡迎，也帶動年輕專業人士的入住，使得社區成員更加多元化。

Selander總監認為，這也與該市的房價適合不同收入族群有關。

Selander說：「我們試圖鼓勵一系列住房開發，以便我們能夠繼續支持各種家庭，無論是低收入還是高收入，他們都可以在一個地方租房或買房，同時也為年輕的專業人士、單身人士和家庭提供合適的住房。」

不過，該市的商業地產發展就沒有住房計劃這麼具優勢，由於生技公司自疫情後，要適應後疫情的波動情況，尤其這兩年的裁員潮，已經實際衝擊到南舊金山市的商業開發建案。

Selander說：「我們的商業開發商確實要繳相當多的影響費，這部分我們看到有所下降，有一些已獲批的商業辦公大樓研發項目，其中許多都回覆市府說，我們尚未準備動工，能申請審批延期嗎？」

不過整體來說，該市未來還有許多發展計劃，尤其市府過去幾年在基礎建設和社區服務的投資，例如全新的圖書館大樓和遊憩區域，還興建了滑板場和腳踏車道，還有一個全新的游泳池會在明年完工。

