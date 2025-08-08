【全國新聞】特朗普政府要求最高法院就南加移民執法限制案緊急作出裁決

【KTSF 朱慧琪報導】

特朗普政府就南加州移民執法限制案，向聯邦最高法院提出緊急申請，要求暫停一項法院命令，該項命令禁止移民執法當局以種族、語言或職業等因素作為盤查依據。

特朗普政府向聯邦最高法院緊急申請，要求暫停一項限制，南加州移民盤查的法院禁令，該禁令由洛杉磯地區法官Maame E. Frimpong頒布，禁止聯邦執法部門僅以種族、語言、所在位置或職業作為拘捕理由。

Frimpong法官指出，有大量證據顯示，現時移民執法行動，違反憲法第四修正案，該修正案保障人民免受無理搜查和扣押。

這宗案件由移民權益團體提出，他們指控特朗普政府的執法行動，系統性針對有色人種，尤其是講西班牙語的移民，禁令要求移民官員必須有合理懷疑，證明被盤查者非法居留，才能拘捕他們。

司法部聲稱法官的禁令，令執法人員如履薄冰，難以在洛杉磯這個非法移民人數眾多的地區有效執法。

政府辯稱，雖然講西班牙語或從事建築工等因素，單獨不足以成為合理懷疑，但在特定情況下，這些因素或與其他線索結合，能提高判斷非法居留的可能性，這是特朗普政府近期多次要求聯邦最高法院緊急介入的其中一案，顯示政府在移民執法上的強硬態度。

案件引發持續的爭議，聯邦司法部希望最高法院能夠快速作出裁決，暫停下級法院的限制令，以恢復聯邦政府的全面執法權力。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。