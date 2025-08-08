【灣區新聞】聖克拉拉縣11月特別選舉將表決增加銷售稅提案（視頻）

【KTSF】

聖克拉拉縣議會週四投票決定，將一項增加銷售稅提案納入11月的特別選舉投票，以幫助填補聯邦政府大幅削減開支，造成的巨大資金缺口。

縣議會一致決定，要求選民批准一項為期五年，每年增加0.625%的銷售稅提案，預計此舉將每年籌集約3.3億元，以補充該縣的普通基金預算。

目前聖縣的銷售稅率為9.125%，但在縣內有些個別城市的銷售稅更高，例如聖荷西目為9.375%。

縣議員表示，該縣已經面臨數億元的預算赤字，由於總統特朗普《大美法案》的通過，預計未來幾年將損失超過10億美元的州和聯邦政府資金，該法案涵蓋範圍廣泛，旨在為企業減稅，並大幅削減Medicaid醫療補助和糧食券項目。

聯邦政府大幅削減開支，地方政府別無選擇，只能向選民徵稅以增加收入。

聖縣估計，這項銷售稅提案將填補聯邦撥款缺口的約三分之一，並將避免《大美法案》對縣服務造成的最嚴重影響。

然而，即使有了額外的資金，該縣仍然需要尋求州政府的幫助，以彌補CalFresh等項目，並且需要繼續削減縣項目的預算，包括可能裁員。

