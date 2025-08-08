【灣區新聞】市長羅偉積極處理無家可歸問題 但有居民投訴無家者只是遷到Hayes Valley

【KTSF 張擎鳳報導】

自羅偉就任舊金山（三藩市）市長以來，他致力處理市内無家可歸者問題，例如採取清理街道和營地等措施，但有Hayes Valley居民投訴，無家可歸者只是轉移到他們的社區。

舊金山Hayes Valley居民和商戶表示，他們的社區本來清潔友好，現在就到處都是無家可歸者，當中有精神問題和濫藥問題的人。

居民David Robinson說：「他們躺在街上，或他人的門口和門廊，我確定他們大部份有精神問題或有毒癮。」

Robinson住在Hayes Valley12年，他亦是社區委員會主席，過去幾個月，他看到越來越多無家可歸者在Hayes Valley聚集，期間市長羅偉在SoMa，以及Mission區進行清理工作，Robinson認為他的社區多出的無家可歸者，就是從這兩個區搬來的。

市長羅偉意識到這個問題，並在星期二在社交平台上表示正視這個現象。

市長羅偉說：「我在Hayes Valley社區，我們收到很多報告，小商家正在掙扎，因為有狀況不太好的無家可歸者，無論他們是有精神健康問題，或者濫藥問題，我們還是有太多無家可歸者在我們的街道上過夜，留下雜物，讓太多家庭覺得他們沒有安全和清潔的社區。」

Robinson表示，見到有人處於無家可歸的境地，和他的社區變得如此凌亂，令他感到心疼。

Robinson說：「這些人帶來的衛生問題，而我們一直要舉報並清潔，我自己也有清潔街道。」

他擔心其他人和遊客不會想來Hayes Valley，不過社區内的一位眼鏡店老闆表示，無家可歸者問題，影響整個舊金山，它不只是Hayes Valley的問題，但不同的是他們的社區，會和市政府合作解決治安問題。

眼鏡店老闆Lloyd Silverstein說：「我們要一直和市政府合作，保留我們社區内的巡警，警方大使和社區大使，當我們不出聲的時候，市府就會將資源用在其他地方，這個城市的資源有限，他們不能看顧所有社區，所以出聲的社區才能得到資源。」

Robinson希望社區發聲，能夠讓市府正視問題，並將Hayes Valley變回以前的樣子。

