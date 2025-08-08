【灣區新聞】金門公園舉行Outside Lands音樂會 附近商家稱生意不一定更好

【KTSF 歐志洲的報導】

舊金山金門公園週五開始舉行一連三天的Outside Lands音樂會，雖然人流和交通量增加，但附近商家的生意也不一定更好做。

週五下午開始到金門公園來的音樂迷陸續進入會場，隨著附近一些道路關閉，停車位也成了高需求的設施，音樂會帶動人流量，但對商家來說，生意不一定更好做。

Gavin Vuong說：「我住在這裡附近，交通已經非常差，特別是停車，非常難找停車位。」

Tommy Ang說：「這裡生意肯定受到影響，Irving街這裡停車已經非常困難，有更多的車來，必定讓我們更加頭痛。」

David說：「顧客一般在週末，需要更多時間找停車位。」

舊金山交通局指出，這個週末舉行的Outside Lands音樂會，預估每天會有7.5萬人出席，金門公園內的道路關閉，受影響的社區主要是外日落區和外列治文區，除了N-Judah輕軌列車，也還有9條巴士路線會改道行駛。

當局也會增加N-Judah和5R Fulton的班次，並專設5X Fulton Express快線，從金門公園到Civic Center捷運站。

出席音樂會的人士會有腕帶識別，交通局提醒，腕帶除了代表門票外，也包括全天用的Muni車資，上巴士的時候並不需要向司機展示腕帶，也不要使用路路通卡，而在捷運站則要展示腕帶，來要求執勤人員開閘門。

至於會場附近居民，當局也會根據阻擋私人車道的投訴開罰單。

