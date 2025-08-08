【灣區新聞】Fremont州際680號公路北行線近238公路交界路段週五晚至週末全線封閉

【KTSF 朱慧琪報導】
加州運輸局宣佈，週五晚上開始，東灣Fremont市州際680號公路北行線，近238號公路交界的路段將全面封閉，進行橋樑與路面維修工程。
當局於週五晚8時開始，陸續封閉車道，並於10點起全面封閉北行線，工程預計於8月11日星期一凌晨5時前完成並重開道路。
這次工程屬於州際680號公路與238號公路分隔橋翻新工程，施工包括重鋪整個橋面及修復橋頭路面，工程早於本年4月展開，並採取分方向封閉的方式進行，7月已完成南行線的封閉施工。
今次將封閉北行線，集中在週末施工，可有效縮短整體工期，減少對交通的影響。
封閉期間，所有北行車輛須從238號公路出口駛出，左轉駛入238號公路北行線，沿Mission Boulevard前行，再轉入84號公路，再右轉進入州際680號公路，繼續向Sacramento方向行駛。
加州運輸局建議，駕駛人士預先規劃行程，選擇州際880號公路或其他地區道路作為繞道。
