【加州新聞】加州多間頂尖大學相繼宣布裁員或凍結招聘

【KTSF 蕭永耀報導】

加州多間頂尖大學近期相繼宣布裁員或凍結招聘，包括史丹福、加州大學系統，以及多所州立大學，面對經費削減、通脹壓力，以及學生人數下降，高等教育機構正陷入前所未見的財政危機。

為應對一億四千萬美元預算削減和營運成本飆升，史丹福大學計劃今年秋季裁員超過三百六十人，涉及行政、資訊科技、圖書館等多個部門。

另外，加州大學系統早在3月已宣布全面暫停招聘。

校方指出，聯邦撥款大減，及州政府的預算削減，正嚴重衝擊公立大學的財政。

私立南加州大學則面臨超過兩億美元的預算缺口，預計將裁減人手，並進行一系列削減成本措施。

該校表示，導致財政壓力的主因之一是國際學生人數下跌，以及聯邦對研究經費的縮減。

加州州立大學系統方面，儘管州政府將原定8%的撥款減幅下調至2.82%，但包括舊金山（三藩市）州大在內的多所分校仍然面臨龐大財政壓力。

舊金山州大已宣布削減三支運動隊伍，每年節省約一百萬美元，以紓緩預計高達兩千五百萬美元的赤字。

有分析指出，在聯邦撥款不穩與學費收入下降的雙重夾擊下，加州高等教育未來數年將持續面對艱難挑戰。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。