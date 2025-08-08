【灣區新聞】加州社區學院投資回報率報告出爐 Skyline College排榜首

【KTSF 歐志洲報導】

一份研究就讀加州社區學院的投資回報率的報告出爐，報告中的排行榜，中半島San Bruno的Skyline社區學院成為榜首，畢業生少過一年，就能夠賺回上學期間需繳付的所有開支。

這項研究報告是由奧克蘭的非牟利機構College Futures Foundation，和研究機構The HEA Group分析了加州327所社區學院的資料，綜合學生上學的總費用，包括學費、生活費、交通費、減去獎學金和助學金，然後根據他們畢業後十年的薪水，計算出這份投資回報率名單。

灣區有45間這類社區學院，當中38%的學府，他們的學生在畢業一年之內賺到的薪水，就可以抵消他們上大學的費用。

排第一位的是San Bruno的Skyline College，下來是紅木城的Canada College、San Mateo的College of San Mateo、Saratoga的West Valley College，和Gilroy的Gavilan College。

舊金山市立大學排18，聖荷西市立大學排26。

