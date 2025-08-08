【灣區新聞】前亞美醫師聯盟營運長沈卉分享與癌共存及家庭照護的親身經歷（視頻）

【KTSF】

美華慈心關懷聯盟20週年，邀請前亞美醫師聯盟營運長沈卉分享與癌共存，及家庭照護的親身經歷。

911恐襲事件發生的時候，沈卉跟母親住在紐約唐人街，深受毒害的影響。

沈卉說：「因為九一一事件，我們住在唐人街，唐人街當時就在九一一事件裡面，是劃分為紅區，我跟我媽媽都因為九一一，這個事件恐襲事件的影響，我們受了這個毒害。」

沈卉的母親得了尿道癌，她自己得了乳癌，今年又被診斷出胰臟癌。

沈卉說：「而經過兩次大的這個病痛，我更發覺就是說，我們真的是需要很大的勇氣，然後面對自己的人生，然後怎麼樣走出來，我以這個癌症幸運倖存者，來跟大家分享怎麼樣去過好每一天。」

沈卉在醫療保險機構任職30多年，幫許多醫生處理醫保方面的問題，但是在臨終關懷這方面，也有自己的人生課題，在接觸美華慈心關懷聯盟之後，沈卉父母往生之前也參與了臨終關懷。

沈卉說：「這個是我們人生最後一段旅程，我們怎麼樣為自己、為家人鋪好這一條路，可以讓他們安詳的走。」

沈卉表示，其實醫療系統已經十分完善，對於照顧臨終病人，最重要的是溝通，跟情緒方面的問題，她必須要讓母親相信，臨終關懷照護對她來說是最好的選擇，兩人之間也歷經了磨合。

沈卉說：「我對我媽媽，尤其是我感覺我受了很大的委屈，作為她的女兒，然後在這一段時間裡面，就是在臨終關懷的時候，我們終於可以坦然的把這個事情攤開來，解釋出來，講明白，就是我們要以最無私無遺憾的方式，跟我們最親愛的家人來道別。」

美華慈心關懷聯盟20周年年會，本周六在Milpitas社區中心舉行，詳請可以上網caccc-usa.org查詢。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。