【灣區新聞】灣區亞裔男子被控在洛杉磯加大偷走中國歷史文獻

聯邦司法部宣布起訴舊金山（三藩市）灣區一名亞裔男子，他被控在洛杉磯加大圖書館，以假換真，換走多份極其罕有的中國歷史文獻，價值約21.6萬元。

被告是38歲男子Jeffrey Ying，居住在Fremont市，他被指使用多個別名，分別是Jason Wang、Alan Fujimori和Austin Chen，他被控偷取重要藝術品，如被判罪成，最高可被判入獄10年。

Ying目前被拘留，日內將會到聯邦法庭出席聆訊。

根據起訴書，在2024年12月到2025年7月，Ying被控在洛杉磯加大圖書館多次偷走這些歷史文獻，Ying被指會借出文獻帶回家，然後把偽造的文獻交還給圖書館，把真跡保留，他被指在犯案後會往返中國數天。

圖書館之後發現有多份中國歷史文獻不知所蹤，追查後確定最後借閱人是名叫Alan Fujimori的男子，由於這些文獻極其罕見，圖書館不會隨便借出，必須登記預留才可以借閱。

執法當局之後搜查Ying在Brentwood酒店的房間，發現一些空白的紙張，設計與他借出的文獻近似，當局也起出一些預製的標貼，可以用來把假的藏書交還給圖書館。

而在Ying被捕時，當局也在他身上起出假冒的加州身分證件，姓名是Austin Chen，以及兩張姓名分別是Austin Chen和Jason Wang的圖書館卡。

洛杉磯加大警方正協助聯邦調查局調查案件。

