【灣區新聞】灣區各縣及許多城市實施的「可負擔房屋法規」如何運作（視頻）

灣區的房價和租金高昂，地方政府為了確保發展商建造房屋時可以顧及所有階層的民眾，灣區各縣以及其中許多城市都實施「inclusionary housing」，可負擔房屋的法規，這些法規是如何運作？

根據一份2017年的報告，加州有149個城市或縣實施「inclusionary housing」，可負擔房屋的法規，規定地產發展商興建房屋時提供可負擔房屋，舉例說，地方政府可以規定發展商在新建的公寓單位中，擱出10%到30%的單位，以低於市場的價格出售或出租給中等或低收入家庭。

而地方政府做出這項規定的同時，也會給予優惠發展商的條件，例如稅務優惠、減少所需要提供的停車位，也可以增加住屋密度等。

但是不是所有的發展項目都適合在同一棟公寓中設有可負擔單位，所以這項法規，也可以允許發展商在另外一個地方提供可負擔單位，或是支付一筆「取代費」。

在灣區，所有的縣都有「inclusionary housing」法規，不同的城市有不同的準則，例如Santa Clara縣的聖荷西和Sunnyvale、Alameda縣的奧克蘭和Fremont、San Mateo縣的Burlingame、Daly City、Millbrae、

Foster City等，都有不同的規定，當中又以舊金山縣的法規有名的強。

一旦發展項目有十個住宅單位或以上的話，都會啟動這個機制，而不同的發展項目，在城市規劃和市議會的審核下，可以和發展商商討，比最低限制提供更多的可負擔單位，然後由市府制定這些可負擔房屋的價位。

有學者認為，規定發展商提供可負擔房屋，可以促成不同經濟階層、族裔的人士有交流，而市府也不需要納稅人給錢而興建可負擔房屋。

但也有人認為，規定發展商提供可負擔房屋，會減少發展商的盈利，可能導致發展商減少建屋，促使房價和租金上升。

