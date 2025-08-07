【加州新聞】南加州代孕詐騙案 涉案華裔夫妻面對代理孕母指控（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台7月報導過，南加州Arcadia警方在調查一宗虐童案時，進而發現涉及21名兒童的懷疑代孕詐騙案，涉案的一對華裔夫妻，陸續面對代理孕母的指控，案件有甚麼進展？

這宗虐嬰案發展成涉及21名孩子的懷疑代孕詐騙案，受到華裔社區高度關注，目前聯邦調查局（FBI）已經展開調查。

根據美聯社消息，Arcadia警方表示，FBI正在調查一對華裔夫婦，38歲的Silvia Zhang，和65歲的Guojun Xuan，是否在全國範圍內誤導代孕母親，其中一名代孕母親Kayla Elliott透露，已在5月底接受FBI問詢。

Arcadia警方原本是調查一宗兩個月大嬰兒頭部重創被送院的虐嬰事件，隨後聯邦探員在上個月搜索，這對華裔夫婦位於Arcadia這間價值四百萬的豪宅，發現裡面有15個孩子，進一步調查後發現，還有6個孩子被送到他處，這21名孩子已被警方監護。

調查人員了解到，多數孩子由全國各地代理孕母所生，但這些代理孕母並不知道，同時懷有這對夫婦的胚胎，Silvia Zhang和Guojun Xuan，因涉嫌危害和疏忽照顧兒童重罪，已於今年5月被捕，目前已經獲釋等候進一步調查。

The Mercury News報導指出，為這對夫妻代孕，並在今年3月生下孩子的代孕母親Kayla Elliott，正設法通過法律途徑，要回這個孩子。

她在GoFundMe網站上籌集訴訟費用，目前接近達標。

她表示，當時被誤導相信，這對夫妻已經有一個孩子，花了十年時間嘗試再次懷孕，但都沒有成功，原本以為自己是送他們一個禮物，沒想到卻成為法律和情緒的惡夢。

她也發現，這對夫妻不只是父母，還是代孕機構Mark Surrogacy LLC的老闆。

事件也在社交媒體上受到熱議，焦點集中在案件是否涉及販賣孩子，有網友評論：「靠孩子賺錢、為什麼還虐待孩子？」，也有人批評「沒人性、賺錢無底線」。

不過也有人質疑，認為代理孕母酬勞高，以成本來說，在美國找代孕，再將孩子賣到中國並不現實。

