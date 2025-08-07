【灣區新聞】舊金山突擊搜查懷疑非法經營的夜店 拘亞裔疑犯（視頻）

【KTSF 李嘉怡報導】

舊金山（三藩市）警方週一凌晨突擊搜查一間位於日落區，懷疑是非法經營的夜總會，當局亦懷疑當中涉及性罪行，在行動中被捕的亞裔疑犯Cankun He，涉嫌與聯邦調查局負責調查的串謀持槍行劫案有關。

舊金山警方證實，週一凌晨大約3點，在位於日落區Noriega街2500號，介乎31至32街一間商店執行搜查令，代表日落區的市參事殷嘉立向本台證實，行動地點是已經關閉的中餐館Xian Bistro。

警方發言人Allison Maxie表示，今次的搜查令是源於警隊特別受害人調查組的調查，懷疑有人在這裡非法經營夜店，行動中有一人被捕，並檢獲多把槍械和多種懷疑毒品。

根據警方網站的資料，特別受害人調查組，專門負責調查任何有關性侵犯和非禮等性罪行的舉報。

根據網上資料顯示，這間中餐館於2023年開業，但去年1月14號宣布暫停營業，原因是「為下一季度的味道準備」。

市參事殷嘉立發聲明表示，日落區或者舊金山，絕對不允許這種不受監管，而且危險的非法地下夜店，他將聯同地檢署打擊這類非法夜店。

本台週三聯絡舊金山地檢署，和聯邦司法部確認疑犯身份，舊金山地檢署通訊部主管Randy Quezada表示，這宗案件屬於聯邦管轄範圍，而聯邦司法部拒絕回應案件。

根據本地Fox電視台報導，被捕疑犯是31歲的Cankun He，涉嫌與本台週二報導過一宗在俄勒岡州串謀持槍打劫案有關。

根據司法部公佈的文件，該名He姓男子和其他四名灣區男子，目前已被聯邦司法部起訴。

法庭文件顯示，他們今年4月和5月，先後兩次在俄勒岡州持槍打劫貨運公司，他們的作案手法是假扮執法人員，穿著偽造FBI標誌的外套，並使用類似警車紅藍色的閃燈，搶走200部蘋果手機和5台相機。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。