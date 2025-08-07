【灣區新聞】Home Depot連環盜竊案 地檢官罕見公開呼籲判被告坐牢（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

一個有組織零售盜竊集團的成員被控多次盜竊，包括灣區在內的超過三十家Home Depot商店，在四個月期間，累計近兩百次，聖塔克拉拉縣高等法院週三原定對其中兩名被告宣判刑期，聖縣地檢官Jeff Rosen罕有地在法官宣判之前召開記者會，公開呼籲法官要判被告坐牢，最終法官決定延後宣判。

根據聖塔克拉拉縣地檢處資料，四名疑犯在至少11個縣的Home Depot商店盜竊，他們在四個月期間犯案近兩百次。

Rosen說：「這些人並非商店扒手，他們是一群意志堅定、破壞力強，而且危險的竊盜集團，在四個月期間犯罪近兩百次，打擊灣區每個縣的Home Depot。」

檢方表示，光是在聖塔克拉拉縣的Home Depot分店，就被爆竊至少15次，Emeryville有一間分店更被爆竊24次，被告偷竊超過6萬5千元價值的商品和工具，然後拿到奧克蘭和聖荷西的跳蚤市場轉賣。

聖塔克拉拉縣高等法院週三原定對其中一名已向法庭認罪的被告宣判刑期，由於先前有跡象表示，被告可能會被判緩刑，聖縣地檢官Jeff Rosen公開呼籲，法官務必要讓這些被告坐牢。

Rosen說：「我們地檢處和身為地檢官的我，相信這些人應該坐牢，緩刑部門也說，他們應該坐牢，零售店、小商業和全國連鎖店，他們都說這些人應該坐牢。」

Rosen指出，檢方嚴肅看待並打擊有組織的零售盜竊犯罪，啟動廣泛策略，由於加州的一項新法律，雖然本案涉及多個縣，但聖縣檢方可以集中起訴。

受害商家Home Depot也派代表出席記者會，強調有組織盜竊是日益嚴重的問題，並危及社區安全。

Home Depot西區資產保護總監Larry Caylor說：「這不僅是商業損失，更關乎保護在我們社區購物、工作和生活的人，有組織的零售犯罪是公認的，會驅使更廣泛的犯罪活動，投入資金、危及公共安全。」

Rosen也強調，這些犯罪並非單純的財務犯罪，而是危險且非法的罪行，威脅到零售店內的員工、顧客，以致整個社區成員，因此這次的起訴非常重要，法官最終裁定延期宣判刑期。

