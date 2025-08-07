【全國新聞】特朗普表示進口藥物關稅最終可能加到250%（視頻）

【KTSF】

總統特朗普表示，計劃中建議的對進口藥物加徵的關稅，最終有可能逐步加到250%。

特朗普接受媒體訪問時表示，他建議對進口藥物初期只是徵收「小額關稅」，但在隨後的一年至一年半時間，他會將進口藥物關稅提高到150%，然後再提高到250%，也是至今為止特朗普提出的最高關稅率，在7月初，特朗普曾經威脅向進口藥物徵收200%關稅。

消息指，這項關稅計劃是基於《貿易擴張法》第232條款，該法案授權美國商務部長調查進口商品是否對國家安全構成威脅，特朗普政府已在今年4月啟動針對藥品行業的相關調查。

特朗普明確表示，最終目標就是希望藥物「在美國製造」，而向進口藥物加徵高額關稅，目的是要迫使藥廠將生產線從海外搬回美國，以確保藥物供應鏈的安全和穩定，符合國家利益。

在過去幾十年來，美國本土的製藥生產大幅縮減，在過去六個月，兩大藥廠Eli Lilly和Johnson & Johnson已經宣佈加大投資在美國。

不過藥物界人士擔心，高額關稅將會導致藥價飆升，最終要由消費者承擔。

同時由於製藥是全球化的複雜過程，涉及多個國家的藥物原材料，如果實施高額關稅，可能會打亂整個供應鏈，導致一些關鍵藥品出現短缺。

也有分析師認為，將製藥業回流美國，需要時間和投入大量資金，短期內難以實現目標。

