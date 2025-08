【全國新聞】民調指全美大部份成年人對雜貨價格上升感到壓力

【KTSF 張擎鳳報導】

一份最新的民意調查顯示,全美大部份成年人,對於雜貨價格上升感到壓力。

美聯社NORC中心發佈的一份新民意調查結果顯示,國内大部份成年人,對於雜貨價格飆升感到一定程度的壓力。

美聯社編輯Amelia Thomson DeVeaux說:「民意調查結果顯示,國内53%的成年人認為,雜貨價格飆升是壓力的主要來源,同47%的成人則認為是房屋開支,數據顯示,只有14%的成年人認為,目前雜貨價格對他們不構成壓力。」

相對於男性,女性受訪者對雜貨價格和醫療健保開支感到更大的財務壓力。

總括來説國内每十人就有超過8人,對於他們是否能夠負擔上漲的雜貨成本感到壓力,所以很多年輕人改以先買後付方式來結賬。

DeVeaux說:「調查發現,每十名成年人,約有3人曾使用「先買後付」服務,支付例如娛樂或餐廳外賣速遞等小額消費,至於購買食品雜貨和醫療保健等關鍵的必需品,在45歲以下的民衆之中,以先買後付方式結賬的比例升至近4成

更多年輕人會選擇「先買後付」服務,因為對比年長的民衆,他們的儲蓄較少,而且沒有自己的物業,所以他們的財務壓力比較大。

但根據金融機構最新發佈的數據,有更多「先買後付」服務的借款人,未能按時償還債務。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。