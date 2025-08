【全國新聞】特朗普首次表態指萬斯最有可能成接班人

【有線新聞】

美國總統特朗普首次表明,副總統萬斯最有可能成為他的「接班人」,代表共和黨參選2028年總統選舉,但同時提出國務卿魯比奧可以與萬斯合組競選名單。

特朗普率領副總統萬斯等一眾官員,在白宮出席成立2028年洛杉磯奧運工作小組的簽署儀式。

再次入主白宮約半年,仍有3年多任期的特朗普突然被記者問到萬斯是否有能力接班。

特朗普說:「他最有可能,平心而論,因他是副總統,(國務卿)魯比奧也有可能以某種形式與萬斯合作。我們亦有其他非常優秀的人才,例如在場的部分人,現在就討論這個問題明顯太早,但萬斯確實表現出色,目前他可能是獲得最多支持的人選。」

特朗普曾讚賞萬斯的辦事能力,但從未就接班人問題表態,甚至曾表示有方法突破憲法限制,尋求第三個總統任期。

萬斯被視為特朗普國內和外交政策的首席推銷員,負責俄烏談判等斡旋工作,亦承襲了特朗普言論出位的風格,包括公開批評抗拒極右勢力的歐洲盟友打壓言論自由。

同樣得到特朗普器重的魯比奧在華府身兼多職,更是繼已故國務卿基辛格後,同時擔任國務卿和白宮國家安全顧問。他曾指萬斯一旦參選總統,會是出色的候選人,強調萬斯是好朋友,但未排除自己參選的可能性。

