【灣區新聞】舊金山安裝超速攝影機 市政府開始向超速司機開罰單

【KTSF 張擎鳳報導】

舊金山(三藩市)安裝了超速攝影機,由週二起市政府會向超速的司機開出罰單,最高罰款500元。

舊金山交通局在市内經常發生車禍的幾個區域,安裝了33部超速攝影機,當局之前只是發出警告,寛限期已經結束,由週二起,當局會開出罰單,罰款額最高可達500元。

對於居住在Hayes Valley的Caroline來説,這是她想看到的改變。

Caroline說:「我經常在市内行走,而我每天都差點被車撞到,所以安裝超速攝影機是個好主意。」

Caroline經常到Crocker Amazon區,因為她的小朋友會來,這個在Geneva街旁邊的足球場玩,舊金山政府已經在Prague夾Brookdale街的區域安裝超速攝影機,自從攝影機開始運作後,當局在兩個月内就看到成效,超速事件下降了45%。

而在列治文區,介乎Arguello和2街之間的Fulton街路段,就有更明顯的成效,超速事件下降了63%。

舊金山交通局官員Viktoriya Wise/ SFMTA/ 說:「在7成以上的個案中,當車主收到警告信後,他們之後並沒有再收到警告信,我樂觀地認為,我們不會發出那麽多罰單,希望民衆了解超速攝影機安裝在那裏,並且知道這個舉動的意義。」

今年舊金山已發生了13宗致命車禍,當中9宗涉及行人,而超速更是頭號殺手。

非牟利組織Walk SF希望市政府讓街道變得更安全,其中一名成員認可市府安裝超速攝影機一事,但她亦希望市政府能夠做更多。

Walk SF非牟利組織成員Marta Lindsey說:「我們是一個大城市,超速問題嚴重,我們不僅需要安裝更多測速攝影機,還需要重新設計更多街道,司機現在太容易超速駕駛,我們需要改變這種現狀。」

