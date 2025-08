【KTSF 陳爍嘉報導】

南灣聖塔克拉拉市暫時關閉一個狗公園,該市在過去兩個月來,接到多宗有關狗狗在該場地玩耍後病倒,甚至死亡的報告。

在過去兩個月裡,聖塔克拉拉市收到多起有關狗狗在位於Ryder街和La Rambla大道的Nuevo狗公園遊玩後病倒的報告,市府正在對Nuevo狗公園展開全面的環境評估。

該市最近一次接報是在上週收到,受影響的狗狗去過公園後已經不幸去世。

該市表示,其所有的狗狗公園均不使用殺蟲劑,並定期使用,寵物友好而且環保的產品去做清潔工作.

目前Nuevo狗公園已暫時關閉,並在檢測期間繼續關閉,直至另行通知。

