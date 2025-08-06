【全國新聞】灣區5名男子被控串謀持槍打劫轉運貨物公司 搶走200部蘋果手機

【KTSF 李嘉怡報導】

聯邦司法部起訴五名灣區男子，涉嫌串謀持槍打劫俄勒岡州一間轉運貨物的公司，搶走200部蘋果手機，以及5部相機。

根據法庭起訴書，這五名疑犯分別是31歲的Cankun He、30歲的Hailong Ma、41歲的Robert Maynard、25歲的Yuxiang Wei，以及48歲的Jordan Cantie。

聯邦檢察官指，五名疑犯居住在灣區，其中姓He、姓Ma，以及姓Wei的三人策劃搶劫案，並招募Cantie以及Maynard實行搶劫。

起訴書資料顯示，今年4月14日，四名疑犯開車從北加州出發，前往俄勒岡州的波特蘭市，其中一人提供搶劫的用具，包括偽造FBI標誌的外套、防彈背心和索帶等。

兩名疑犯開車，跟蹤貨運公司職員所開的汽車，進入公司的停車場，疑犯開的車是一輛黑色的Dodge Durango SUV汽車，他們假扮執法人員，在停車場開著類似警車的紅藍色閃燈。

下車後，其中一名疑犯持槍威脅貨運公司員工，並用索帶綁著職員的手，疑犯搶走偷走大約200部蘋果手機和5台相機，在駕車返回加州途中，把贓物交給姓He的疑犯。

一個月後，這五名疑犯再次合謀，於5月19日開一輛Dodge汽車和一輛U Haul貨車，搶劫一間位於俄勒岡州Hillsboro市的貨運公司，但行動中被逮捕。

案中四名疑犯目前仍被扣留，只有疑犯Cantie仍然在逃。

司法部指出，如罪名成立，每名被告最高刑罰是監禁20年，並罰款25萬元。

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