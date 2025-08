【全國新聞】灣區5名男子被控串謀持槍打劫轉運貨物公司 搶走200部蘋果手機

【KTSF 李嘉怡報導】

聯邦司法部起訴五名灣區男子,涉嫌串謀持槍打劫俄勒岡州一間轉運貨物的公司,搶走200部蘋果手機,以及5部相機。

根據法庭起訴書,這五名疑犯分別是31歲的Cankun He、30歲的Hailong Ma、41歲的Robert Maynard、25歲的Yuxiang Wei,以及48歲的Jordan Cantie。

聯邦檢察官指,五名疑犯居住在灣區,其中姓He、姓Ma,以及姓Wei的三人策劃搶劫案,並招募Cantie以及Maynard實行搶劫。

起訴書資料顯示,今年4月14日,四名疑犯開車從北加州出發,前往俄勒岡州的波特蘭市,其中一人提供搶劫的用具,包括偽造FBI標誌的外套、防彈背心和索帶等。

兩名疑犯開車,跟蹤貨運公司職員所開的汽車,進入公司的停車場,疑犯開的車是一輛黑色的Dodge Durango SUV汽車,他們假扮執法人員,在停車場開著類似警車的紅藍色閃燈。

下車後,其中一名疑犯持槍威脅貨運公司員工,並用索帶綁著職員的手,疑犯搶走偷走大約200部蘋果手機和5台相機,在駕車返回加州途中,把贓物交給姓He的疑犯。

一個月後,這五名疑犯再次合謀,於5月19日開一輛Dodge汽車和一輛U Haul貨車,搶劫一間位於俄勒岡州Hillsboro市的貨運公司,但行動中被逮捕。

案中四名疑犯目前仍被扣留,只有疑犯Cantie仍然在逃。

司法部指出,如罪名成立,每名被告最高刑罰是監禁20年,並罰款25萬元。

