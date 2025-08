【有線新聞】

美國總統特朗普簽署行政命令,對印度貨品加徵額外25%關稅,回應對方購買俄羅斯石油。

特朗普在行政命令表示,發現印度政府正直接或間接購買俄羅斯石油,決定向印度貨加徵額外25%關稅,新措施將於21日後生效。由於特朗普日前已向印度貨徵收25%關稅,意味關稅稅率累計達到50%。

美印關係緊張之際,印度傳媒報道總理莫迪本月31日至下月1日到訪天津,並出席上海合作組織峰會,如果屬實,會是他7年來首次訪華。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。