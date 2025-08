【灣區新聞】聯調局報告指暴力罪案下降 但襲擊執法人員案件飆升至十年新高（視頻）

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦調查局 (FBI)發佈的一份新報告顯示,國内暴力罪案有所下降,但襲擊執法人員的個案飆升至十年新高。

FBI週二發佈2024年全國罪案報告,當中的罪案數據是由各地執法人員通報,報告顯示,去年國内的暴力罪案宗數,較2023年下降了大約4.5%,謀殺案下降近15%,搶劫案下跌近9%。

這些數字與特朗普去年競選總統時,堅稱國内的罪案率急增,達到前所未見的程度的說法相反,這份報告結果顯示,2024年暴力罪案率其實下降了。

雖然暴力罪案減少,不過報告顯示,去年襲擊執法人員的個案超過8萬5千宗,多過之一年的約83,000宗,升至10年來的新高,由2021年到2024年,有258名執法人員在執勤時被殺害。

FBI官員表示,正展開深入的行為分析研究,了解為何襲擊執法人員的案件有所增加。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。