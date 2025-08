【全國新聞】特朗普政府據報打算終止協助中低收入家庭安裝太陽能板的補助金

【KTSF 周正鈞報導】

根據《紐約時報》報導,特朗普政府正準備終止原本用於協助中低收入家庭安裝住宅太陽能板的聯邦補助金計劃,涉及的金額高達70億美元。

報導引述兩位知情人士指出,環保局(EPA)已著手草擬終止補助金的通知書,將寄送給參與「Solar for All全民太陽能」計劃的60個非營利組織與州政府機構,預計最遲於本週末前寄出。

「Solar for All」是拜登政府在《降低通漲法案》中推動的重要氣候與清潔能源政策之一,目標是讓經濟弱勢家庭也能享有再生能源帶來的節能效益,透過聯邦撥款,支持社區型太陽能安裝專案,降低電費與碳排放。

報導指出,許多受補助的單位仍處於啟動計劃前期,如今若計劃遭取消,將會令社區能源投資,與氣候保育行動受到嚴重打擊,目前環保署與白宮尚未有回應。

