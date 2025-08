【全國新聞】眾議院監察委員會發傳票 要求克林頓等前高官到國會作證

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院監察委員會發出傳票,要求聯邦司法部提交富豪性罪犯Jeffrey Epstein案的所有檔案紀錄,同時也要求前總統克林頓夫婦和其他前任高官向國會作證。

由於國會兩黨對司法部處理Epstein 案越來越不滿之際,國會眾議院監察委員會發出傳票,要求前總統克林頓、前國務卿希拉莉、多位前任司法部長和聯邦調查局局長,包括加蘭、William Barr、James Comey和Robert Mueller等人向國會作證,由於克林頓過去曾經乘搭Epstein的私人飛機,他有可能知道聯邦政府打擊性販運的情況,所以傳召他作證。

但克林頓曾經在六年前聲稱,自己對Epstein所犯下的罪行毫不知情。

國會眾議院監察委員會也發傳票,要求司法部在8月19日前提交Epstein案的完整和未經剪輯的檔案紀錄。

近期有關Epstein持有一份「顧客名單」的傳聞,傳得沸沸揚揚,尤其是聯邦司法部長邦迪之前透露曾見過,但隨後司法部與FBI都說沒有這份名單,而Epstein在獄中身亡並不是遭到謀殺,此外又傳出司法部長告知特朗普,說他的名字多次出現在當局對Epstein調查檔案中,更加引發國會兩黨要求交代。

特朗普已經否認對Epstein犯下的罪行知情,並且聲稱,他跟Epstein一早已經斷絕關係,但兩黨議員,和許多來自特朗普基本盤的人都堅持追問下去。

已故富商Epstein涉嫌從事性販運未成年人而遭檢控被判入獄,隨後在2019年他在紐約被起訴,在等候審訊期間,疑似在獄中自殺身亡,由於由於案件涉及眾多名人,因此他的死因至今成為公眾討論焦點。

