【全國新聞】國務院就多元移民簽證計劃提新規定 以減少欺詐（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

美國國務院本週就Diversity Visa,簡稱DV的多元移民簽證計劃提出新規定,以減少欺詐,並要確保唯有何資格的人士才能申請綠卡。

多元移民簽證抽籤計劃,簡稱DV計劃,每年提供最多5萬個綠卡名額,給來自傳統移民率較低國家的人士。

根據過往規定,申請者在參加抽籤時無需持有護照,但根據國務院最新提出的修正案,要求人在申請參加DV簽證抽籤時,必須持有有效的護照、提供護照號碼,及上載護照上有照片及本人簽名的一頁,以便國務院確認申請人身份,同時可大幅降低未經授權的第三方,利用部份個人資料代人申請的機率,從而防止欺詐,比如減少假結婚的案件數量。

國務院提出的新規定,也列出少數例外情況,比如無國籍人士,或來自難以取得護照的共產國家的公民,或擁有政府正式豁免證明者,可免除提供護照資料。

抽籤本身仍然免費參加,且開放給所有符合資格的外國公民。

2026年度的DV綠卡抽籤已經結束,2027年度的綠卡抽籤,將會在今年秋天舉行,國務院提醒有意申請的人士提防騙子,建議他們一定要透過國務院的DV入門身份檢驗網頁,查證他們的申請進度。

國務院也強調,不會向申請者要求用支票、匯票或電匯付款。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。