【全國新聞】國務院就多元移民簽證計劃提新規定 以減少欺詐（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

美國國務院本週就Diversity Visa，簡稱DV的多元移民簽證計劃提出新規定，以減少欺詐，並要確保唯有何資格的人士才能申請綠卡。

多元移民簽證抽籤計劃，簡稱DV計劃，每年提供最多5萬個綠卡名額，給來自傳統移民率較低國家的人士。

根據過往規定，申請者在參加抽籤時無需持有護照，但根據國務院最新提出的修正案，要求人在申請參加DV簽證抽籤時，必須持有有效的護照、提供護照號碼，及上載護照上有照片及本人簽名的一頁，以便國務院確認申請人身份，同時可大幅降低未經授權的第三方，利用部份個人資料代人申請的機率，從而防止欺詐，比如減少假結婚的案件數量。

國務院提出的新規定，也列出少數例外情況，比如無國籍人士，或來自難以取得護照的共產國家的公民，或擁有政府正式豁免證明者，可免除提供護照資料。

抽籤本身仍然免費參加，且開放給所有符合資格的外國公民。

2026年度的DV綠卡抽籤已經結束，2027年度的綠卡抽籤，將會在今年秋天舉行，國務院提醒有意申請的人士提防騙子，建議他們一定要透過國務院的DV入門身份檢驗網頁，查證他們的申請進度。

國務院也強調，不會向申請者要求用支票、匯票或電匯付款。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。