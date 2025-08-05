【全國新聞】南韓女大學生出席簽證續期移民聆訊後遭移民執法人員逮捕

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來自南韓，一個姓名譯音高元淑（Go Yeonsoo）的20歲大學女生，上週四在紐約申請簽證續期出席移民聆訊後，遭移民執法人員逮捕，隨即被送去路易斯安那州移民拘留中心等待快速遣返，事件引發當地社區與多家媒體的關注。

紐約市基督教社區及南韓人社區都發聲譴責，他們在週六集會聲援高元淑，要求當局放人，並呼籲南韓政府向特朗普政府交涉。

CNN消息指南韓外交部表示，正在跟美國官員溝通，並向高元淑提供必要的領事支援。

高元淑在2021年隨母親來美國，她母親在約市聖公會出任牧師。

高元淑完成中學後，在Purdue大學修讀醫藥系，目前不清楚到底高元淑所持的哪一類簽證。

國土安全部指，她的簽證在兩年前到期，目前是逾期居留，但當地媒體引述聖公會一名律師指，高元淑的簽證到今年12月才到期，上週是去申請續期，有網民質疑當局的說法。

一名自稱是Purdue大學的員工在網上留言表示，大學不會收簽證過期的外國學生，目前估計高元淑是持有R2簽證，那是發給宗教人員的家屬，一次兩年半可以續期，一共五年。

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