【全國新聞】南韓女大學生出席簽證續期移民聆訊後遭移民執法人員逮捕

來自南韓,一個姓名譯音高元淑(Go Yeonsoo)的20歲大學女生,上週四在紐約申請簽證續期出席移民聆訊後,遭移民執法人員逮捕,隨即被送去路易斯安那州移民拘留中心等待快速遣返,事件引發當地社區與多家媒體的關注。

紐約市基督教社區及南韓人社區都發聲譴責,他們在週六集會聲援高元淑,要求當局放人,並呼籲南韓政府向特朗普政府交涉。

CNN消息指南韓外交部表示,正在跟美國官員溝通,並向高元淑提供必要的領事支援。

高元淑在2021年隨母親來美國,她母親在約市聖公會出任牧師。

高元淑完成中學後,在Purdue大學修讀醫藥系,目前不清楚到底高元淑所持的哪一類簽證。

國土安全部指,她的簽證在兩年前到期,目前是逾期居留,但當地媒體引述聖公會一名律師指,高元淑的簽證到今年12月才到期,上週是去申請續期,有網民質疑當局的說法。

一名自稱是Purdue大學的員工在網上留言表示,大學不會收簽證過期的外國學生,目前估計高元淑是持有R2簽證,那是發給宗教人員的家屬,一次兩年半可以續期,一共五年。

