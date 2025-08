【灣區新聞】伍志翔接任駐舊金山台北經文處處長一職 灣區僑界對他有甚麼期待（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

駐舊金山台北經文處處長一職懸缺了一個多月後,終於公布新的人事案,將由台灣外交部中部辦事處主任伍志翔接任,灣區僑界對他有甚麼期待呢?

駐舊金山台北經文處終於要迎來新任處長,這個職位自前處長賴銘琪在6月底離任後空缺至今,由副處長朱永昌暫代,接任人選終於在日前公布,就是台灣外交部中部辦事處主任兼副處長伍志翔,僑界等待已久的答案終於揭曉。

台灣僑務委員魏德珍說:「其實當時我們也是非常得期待,因為也過了大概好幾個星期,都沒有公布,最近我們知道這個消息,我們大家都是很期待,我們的新處長能夠來到我們灣區,當然我們期許我們的新處長,他能夠在外交工作上能夠持續和美國建立友好的關係,那進一步能夠跟我們主流連結,爭取台灣在國際上的能見度。」

伍志翔是台灣外交部中部辦事處主任兼副處長,督導領務業務,也從事公眾外交及涉外事務,灣區僑界對他頗為陌生。

根據本台掌握的資訊,伍志翔年僅五十出頭,政大外交系畢業,雖然並未派駐過美國地區,但曾在美國留學及生活,並取得塔夫茨大學佛萊契爾法律暨外交學院碩士,認識他的人士透露,伍志翔為人謙和,而且平易近人。

由於伍志翔比前處長賴銘琪年輕許多,有僑領認為由此可見,賴清德政府朝向年輕化拔擢人才。

台灣僑務委員張正邦說:「台灣的執政黨民進黨,長期以來非常重視年輕一代的培養與接棒,所以他是一個非常願意給年輕人機會學習與付出的一個政黨,在台灣的內閣成員中,你也可以看到交通部長陳世凱,或者是勞動部長洪申翰為例,都是非常年輕優秀的一代,然後還有我們駐外僑委會的舊金山灣區的莊雅淑主任,蔡佳樺副主任,也是非常年輕的一代,甚至現在外交官駐外的人員,有即將要到任的駐舊金山辦事處處長伍志翔,他也是非常優秀的年輕駐外人員。」

舊金山也是台灣僑民聚集的大站,有許多僑團組織,有僑領期許未來新處長能團結僑社,並且傾聽多元的聲音。

台灣僑務諮詢委員葉雲河說:「希望處長在這方面能夠盡量參與我們的活動,同時可以聽聽我們的一些意見,然後不分任何黨派、社團都能夠參加,能夠更加了解,把我們的向心力凝聚起來。」

魏德珍說:「我們希望在這麼多元的情況下,期盼新的處長在服務我們廣大僑胞的時候,能夠尊重我們僑胞不同的聲音,能夠和我們僑胞做最好的溝通,還有最友好的聯誼。」

魏德珍也說,希望他上任後能進一步推動便民服務,讓辦護照簽證等作業更加便捷。

