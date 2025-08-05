【灣區新聞】伍志翔接任駐舊金山台北經文處處長一職 灣區僑界對他有甚麼期待（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

駐舊金山台北經文處處長一職懸缺了一個多月後，終於公布新的人事案，將由台灣外交部中部辦事處主任伍志翔接任，灣區僑界對他有甚麼期待呢？

駐舊金山台北經文處終於要迎來新任處長，這個職位自前處長賴銘琪在6月底離任後空缺至今，由副處長朱永昌暫代，接任人選終於在日前公布，就是台灣外交部中部辦事處主任兼副處長伍志翔，僑界等待已久的答案終於揭曉。

台灣僑務委員魏德珍說：「其實當時我們也是非常得期待，因為也過了大概好幾個星期，都沒有公布，最近我們知道這個消息，我們大家都是很期待，我們的新處長能夠來到我們灣區，當然我們期許我們的新處長，他能夠在外交工作上能夠持續和美國建立友好的關係，那進一步能夠跟我們主流連結，爭取台灣在國際上的能見度。」

伍志翔是台灣外交部中部辦事處主任兼副處長，督導領務業務，也從事公眾外交及涉外事務，灣區僑界對他頗為陌生。

根據本台掌握的資訊，伍志翔年僅五十出頭，政大外交系畢業，雖然並未派駐過美國地區，但曾在美國留學及生活，並取得塔夫茨大學佛萊契爾法律暨外交學院碩士，認識他的人士透露，伍志翔為人謙和，而且平易近人。

由於伍志翔比前處長賴銘琪年輕許多，有僑領認為由此可見，賴清德政府朝向年輕化拔擢人才。

台灣僑務委員張正邦說：「台灣的執政黨民進黨，長期以來非常重視年輕一代的培養與接棒，所以他是一個非常願意給年輕人機會學習與付出的一個政黨，在台灣的內閣成員中，你也可以看到交通部長陳世凱，或者是勞動部長洪申翰為例，都是非常年輕優秀的一代，然後還有我們駐外僑委會的舊金山灣區的莊雅淑主任，蔡佳樺副主任，也是非常年輕的一代，甚至現在外交官駐外的人員，有即將要到任的駐舊金山辦事處處長伍志翔，他也是非常優秀的年輕駐外人員。」

舊金山也是台灣僑民聚集的大站，有許多僑團組織，有僑領期許未來新處長能團結僑社，並且傾聽多元的聲音。

台灣僑務諮詢委員葉雲河說：「希望處長在這方面能夠盡量參與我們的活動，同時可以聽聽我們的一些意見，然後不分任何黨派、社團都能夠參加，能夠更加了解，把我們的向心力凝聚起來。」

魏德珍說：「我們希望在這麼多元的情況下，期盼新的處長在服務我們廣大僑胞的時候，能夠尊重我們僑胞不同的聲音，能夠和我們僑胞做最好的溝通，還有最友好的聯誼。」

魏德珍也說，希望他上任後能進一步推動便民服務，讓辦護照簽證等作業更加便捷。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。