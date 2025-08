【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)警方星期六晚在金門公園附近拘捕一名存有大量俗稱「笑氣」的男子。

星期六晚上約11點,舊金山警方在金門公園及其周邊社區舉辦音樂會活動期間,於Fulton街夾35th Ave一帶巡邏,發現該地點附近有一輛開放式拖車內發出強光,內部有一名身份不明的男子,隨後發現車內存放約100支疑似一氧化二氮,俗稱笑氣的氣樽及大量氣球。

經進一步調查,警員有合理理由拘捕車上的男子,他是32歲,來自賓夕凡利亞州費城的Thomas Siderio。

當局會以涉嫌分發或提供一氧化二氮,及持有一氧化二氮,並意圖吸入以達到興奮狀態兩項罪名起訴男子。

警方指會繼續巡邏金門公園附近一帶,務求在演唱會舉行期間,保障大眾安全。

