【全國新聞】美國國務院將推新規定 某些商務與旅遊簽證申請人需繳交保證金（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

國務院將推動新規定，部份商務與旅遊簽證申請人，需繳交最高15,000美元保證金。

根據一份將於週二在《聯邦公報》（Federal Register）發佈的公告，國務院計劃實施一項為期12個月的試點計劃，針對來自簽證逾期逗留率高，內部文件安全機制薄弱的國家，其國民在申請商務和旅遊簽證來美時，可能會被要求繳交5,000至15,000美元的保證金。

計劃將於2025年8月20日生效，公告未有詳細列明哪些國家的申請人會受影響。

總統特朗普在第一任期內，曾提出類似但未實施的爭議性方案，當時目標國家多為非洲國家，其簽證持有人逾期逗留率超過10%。

國土安全部表示，此計劃的目的，是確保當旅客違反簽證條件時，美國政府能收回相關費用，駐外領事館將有權要求符合條件的申請人繳交保證金，一旦旅客合法離境，取得美國公民身份或去世，保證金將全數退還，若逾期不歸，保證金將被沒收用以支付遣返等相關費用。

免簽證計劃（Visa Waiver Program）涵蓋國家的公民將不受影響，領事人員亦可根據個案情況，酌情豁免保證金。

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