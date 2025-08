【全國新聞】美國國務院將推新規定 某些商務與旅遊簽證申請人需繳交保證金（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

國務院將推動新規定,部份商務與旅遊簽證申請人,需繳交最高15,000美元保證金。

根據一份將於週二在《聯邦公報》(Federal Register)發佈的公告,國務院計劃實施一項為期12個月的試點計劃,針對來自簽證逾期逗留率高,內部文件安全機制薄弱的國家,其國民在申請商務和旅遊簽證來美時,可能會被要求繳交5,000至15,000美元的保證金。

計劃將於2025年8月20日生效,公告未有詳細列明哪些國家的申請人會受影響。

總統特朗普在第一任期內,曾提出類似但未實施的爭議性方案,當時目標國家多為非洲國家,其簽證持有人逾期逗留率超過10%。

國土安全部表示,此計劃的目的,是確保當旅客違反簽證條件時,美國政府能收回相關費用,駐外領事館將有權要求符合條件的申請人繳交保證金,一旦旅客合法離境,取得美國公民身份或去世,保證金將全數退還,若逾期不歸,保證金將被沒收用以支付遣返等相關費用。

免簽證計劃(Visa Waiver Program)涵蓋國家的公民將不受影響,領事人員亦可根據個案情況,酌情豁免保證金。

