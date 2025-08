【加州新聞】洛杉磯市中心音樂節後續派對發生槍擊案 兩死6傷

【KTSF 張擎鳳報導】

南加州洛杉磯市中心週日凌晨發生大規模槍擊案,有人在一個音樂節後續派對上開槍,造成兩死6傷,警方尚未公布有關槍手的任何資料。

週一凌晨1點左右,洛杉磯市中心近10號高速公路的一個工業區發生一宗大規模槍擊案,當時那裏正在舉行一場音樂節後續派對,慶祝當日稍早舉行的Hard Summer EDM音樂節。

洛杉磯警方接報到場後,發現多人中槍受傷,一名男子當場死亡,另外一名女子送院後傷重身亡。

警方表示,目前還有6名傷者正在醫院留醫,其中一人傷勢危殆。

有報導指,在槍擊案發生前約兩小時,警方接報到同一個街口終止一個未經許可的派對,警方當時亦拘捕了一名懷疑持槍的人士,不過警方並沒表示這兩宗案件有沒有關聯,目前當局正在調查案件。

