【KTSF 陳爍嘉報導】

電動車Tesla董事會週日批准給予其行政總裁馬斯克新的薪酬方案,價值近300億元。

達拉華州法院在六個月前駁回給予馬斯克先前一份560億元的薪酬方案之後,Tesla董事會於是改為設立這項新的薪酬方案,建議給予馬斯克9,600萬股受限制股票,總值接近300億元,行使價為每股23.34元,相等於2018年薪酬方案的行使價,條件是馬斯克於兩年內必須仍然是行政總裁。

Tesla表示,在公司過渡到AI人工智能時代時,給予馬斯克這項薪酬待遇,目的是要「留住馬斯克」。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。