週一凌晨,東聖荷西一處停車場發生鬥毆事件,一名男子遭人刺死,警方正在調查這宗案件。

警方在凌晨兩點半左右接報,趕到Story路2200號街區的案發現場後,發現一名身上至少有一處刀傷的男子,他當時已失去意識,沒有呼吸,醫護人員證實他當場死亡,而嫌疑人已逃離了現場,這是聖荷西今年發生的第17起兇殺案。

警方目前還沒有關於鬥毆的其他資訊,任何知道案件訊息的人士,請聯絡聖荷西警方。

