聖塔克拉拉縣警長辦公室宣布,警方上個月在Cupertino市逮捕了一名涉嫌搶劫Safeway超市的32歲男子。

警方表示,在Homestead路的一家Safeway超市,於7月21日遭遇搶劫,隨後嫌疑人帶著三個背包和兩個購物袋騎單車逃離現場,他在逃離時,因為在黑暗中騎單車沒有開燈,被一名副警長攔下。

警長辦公室在周六的聲明中表示,嫌犯表示,他當時以為自己被攔下,是因為Safeway超市懷疑他偷竊,而在隨後的搜查中,警方也發現了兩根用來吸食芬太尼的煙鬥,以及來自不同商店的21瓶益生菌、牙科產品和藥物,總價值約1500元,嫌犯承認他計劃在舊金山轉售這些物品。

警方表示,該嫌犯因盜竊和違反緩刑規定,已被Napa縣和Shasta縣通緝,他已因涉嫌有組織零售竊盜和持有毒品用具,被關押在聖塔克拉拉縣主監獄。

