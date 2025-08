【全國新聞】聯邦上訴庭維持下級法庭裁決 限制聯邦移民執法人員在南加州拘捕非法移民

【KTSF 張麗月報導】

一個聯邦上訴法院裁定,維持下級法庭頒布的臨時禁制令,限制聯邦移民執法人員在南加州對非法移民採取的拘捕行動。

聯邦第九巡迴上訴法庭的三人合議庭,維持地區法庭的臨時禁制令,規定聯邦執法人員(ICE)在採取移民拘捕行動時,必須要有「合理原因或懷疑」。

地區法庭這項臨時禁制令,禁止國土安全部等聯邦執法部門的人員基於種族、膚色、語言、地點和工作類別,譬如在農場和Home Depot等地採取拘捕行動。

今次裁決適用於南加州七個縣,包括洛杉磯、橙縣、Riverside、Venura和Santa Barbara縣,洛杉磯市長Karen Bass形容,今次裁決對洛杉磯來說是勝利。

本案的聆訊將於9月底舉行,到時法官將會決定是否延續這項臨時禁制令。

