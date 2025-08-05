【全國新聞】聯邦上訴庭維持下級法庭裁決 限制聯邦移民執法人員在南加州拘捕非法移民

August 5, 2025 新聞, 全國消息, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

一個聯邦上訴法院裁定，維持下級法庭頒布的臨時禁制令，限制聯邦移民執法人員在南加州對非法移民採取的拘捕行動。

聯邦第九巡迴上訴法庭的三人合議庭，維持地區法庭的臨時禁制令，規定聯邦執法人員（ICE）在採取移民拘捕行動時，必須要有「合理原因或懷疑」。

地區法庭這項臨時禁制令，禁止國土安全部等聯邦執法部門的人員基於種族、膚色、語言、地點和工作類別，譬如在農場和Home Depot等地採取拘捕行動。

今次裁決適用於南加州七個縣，包括洛杉磯、橙縣、Riverside、Venura和Santa Barbara縣，洛杉磯市長Karen Bass形容，今次裁決對洛杉磯來說是勝利。

本案的聆訊將於9月底舉行，到時法官將會決定是否延續這項臨時禁制令。

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