【財經新聞】法案建議允許AT&T取消加州大部分固定電話服務（視頻）

電信巨頭AT&T去年曾試圖取消加州用戶的固定電話服務,但受到監管機構的阻撓,計劃被逼叫停,如今該案即將交到州參議會委員會審議。

據The Mercury News報導,由於AT&T之前的壟斷地位,以及州法律要求,只要有人仍需要座機通訊,電訊供應商都必須提供服務。

而在加州大部份地區,AT&T作為「最後的電訊供應商」(COLR),被要求在其服務區域內,向需要座機通訊的人提供服務,除非有其他供應商願意接管這項法律義務。

AB470法案建議允許AT&T公司取消大部份固網電話服務,這將影響加州數百萬AT&T用戶,包括灣區數十萬名用戶。

該法案旨在以蜂窩和有線網絡供應商的電話服務,去取代老舊的銅線座機,它還將要求AT&T大幅擴展加州的光纖互聯網和電話服務,其中一半的擴展,是在互聯網和電話服務較差的地區作為交換,AT&T將擺脫其在州法律下作為“最後運營商”的義務。

法案的起草人、南加州眾議員Tina McKinnor表示,目前仍有5%的加州人使用銅線座機,其中大多數是老年人口,她認為從長遠來看,應該要投資建設更現代的基礎設施,但目前沒有任何法規強制其他公司去做這件事。

該法案6月底在州眾議會獲得全院表決通過,目前已提交州參議院撥款委員會審議。

不過有反對法案的人表示,擔心以後如果沒有座機,許多老年人和農村居民在遇到火災,或其他自然災害時,將可能失去通訊生命線。

AT&T表示,如果AB 470法案獲得通過,公司將與加州領導人和居民合作,制定出能夠實現全面過渡的政策,AT&T將以「分階段、多年期」的方式,逐步淘汰固網電話,並表示目前的銅線服務將維持,直到出現同樣或更可靠的新技術。

