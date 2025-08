【國際新聞】美國貿易代表格里爾指中美貿易談判積極 聚焦稀土議題

【有線新聞】

美國貿易代表格里爾形容跟中國的貿易談判積極,聚焦磋商稀土磁鐵和礦產供應。華爾街日報引述美國軍工業界指,中國拖慢對軍用物品生產商的關鍵礦物出口。

中美在瑞典斯德哥爾摩的第三輪經貿會談,原則上同意推動繼續暫緩對等關稅及反制措施。美國貿易代表格里爾接受哥倫比亞廣播公司訪問時形容雙方談判氣氛積極,但仍需磋商技術細節。

他又透露會談聚焦討論稀土磁鐵和礦產供應,華府致力確保中國稀土磁鐵及周邊物品的供應鏈保持暢通,認為已完成一半工作。

雖然中國近期同意放寬部分出口管制,華爾街日報引述美國軍工企業指,中方拖慢出口用於軍事或太空工業部件的關鍵礦物。

有軍工軟件公司統計,美國逾8萬件武器零部件需用到受中國管制的關鍵礦物,生產商難以尋找中國以外的供應商。供應鏈受阻令部分關鍵礦產的價格升至少5倍,其中用於生產F-35等戰機引擎的釤價格是平常的60倍。

美國周四起將落實向全球徵收對等關稅,格里爾指各國稅率近乎確定,不預期會再降低。被加徵39%關稅的瑞士考慮購入美國液化天然氣,或增加對美投資,以促成貿易協議。

加拿大亦尋求下調關稅,負責處理加美貿易的勒布朗預期兩國領袖數日內會談,總理卡尼強調會跟美國合作做有建設性的事。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。