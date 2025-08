【KTSF】

舊金山(三藩市)警方週六晚接報,金門公園附近,即是本週末大型音樂會會場附近發生刺人案,但警員到場並沒發現傷者。

舊金山警方於週六晚約10點39分左右接報,Clement街夾36th Ave發生刺人案,但警方到場後,並沒發現傷者或疑犯。

金門公園一連三日正舉辦Dead & Company音樂會,每場吸引了數萬名觀眾,當局不確定事件是否與音樂會有關。

