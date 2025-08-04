【灣區新聞】中國籍男子涉嫌冒充聯邦貿易委員會特工詐騙老婦被警方逮捕（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

一名30歲的中國籍男子Zhishen Zheng，因涉嫌冒充聯邦貿易委員會特工，詐騙一名老婦超過四萬元，被北灣Santa Rosa警方逮捕。

警方表示，懷疑涉案的男子，音譯鄭志深，涉嫌從Santa Rosa一名74歲的女受害人手中騙取了4.3萬元。

受害者於7月1日向警方報案，稱她的平板電腦彈出通知，建議她撥打電話，聯繫向她提供服務的平台的安全中心，受害者不疑有詐，致電後被告知她的銀行帳戶被盜用。

受害者根據一名自稱是聯邦貿易委員會（FTC）職員的指示，從她的銀行帳戶中提取數千元現金，以恢復她的銀行帳戶，她被告知, 一旦帳戶恢復，這筆錢就會退還。

隨後嫌犯鄭志深冒充聯邦貿易委員會的臥底特工，去到受害人的家，並取走這筆錢。

第二天，騙子再次打電話給受害者，，詢問她是否有檢查過自己的銀行帳戶，在確認她已經查看過帳戶後，騙子告訴她，，這一行為導致她的帳戶再次被盜用，她需要提取更多資金來彌補損失，受害者隨後提取了更多現金，並再次將錢交給了嫌犯鄭志深。

警方表示，受害者在與騙子保持通話並前往銀行時，騙子很可能曾告訴她，銀行職員參與了詐騙，並會試圖勸阻她提取現金。

而且受害者在第一個假聯邦貿易委員會職員的指示下，下載了一個用於遠端控制設備的應用程式，警方指，這個應用程式有可能允許騙子監控她的線上活動，並查看她的財務帳戶。

警方調查了受害人的家庭監控錄像、車輛登記等信息後，鎖定鄭志深為本案的嫌犯。

警方懷疑他與一宗在Vallejo市發生的騙案有關，他先是被關押在Napa縣監獄，保釋候查後，隨即又被Santa Rosa警方以涉嫌虐待老人、以虛假手段獲取資金，以及重大盜竊等罪名被逮捕，關押在Sonoma縣監獄，保釋金額為100萬元。

當局認為，他並非該騙局的唯一參與者，調查人員正在努力識別其他嫌疑人。

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