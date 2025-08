【灣區新聞】中國籍男子涉嫌冒充聯邦貿易委員會特工詐騙老婦被警方逮捕（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

一名30歲的中國籍男子Zhishen Zheng,因涉嫌冒充聯邦貿易委員會特工,詐騙一名老婦超過四萬元,被北灣Santa Rosa警方逮捕。

警方表示,懷疑涉案的男子,音譯鄭志深,涉嫌從Santa Rosa一名74歲的女受害人手中騙取了4.3萬元。

受害者於7月1日向警方報案,稱她的平板電腦彈出通知,建議她撥打電話,聯繫向她提供服務的平台的安全中心,受害者不疑有詐,致電後被告知她的銀行帳戶被盜用。

受害者根據一名自稱是聯邦貿易委員會(FTC)職員的指示,從她的銀行帳戶中提取數千元現金,以恢復她的銀行帳戶,她被告知, 一旦帳戶恢復,這筆錢就會退還。

隨後嫌犯鄭志深冒充聯邦貿易委員會的臥底特工,去到受害人的家,並取走這筆錢。

第二天,騙子再次打電話給受害者,,詢問她是否有檢查過自己的銀行帳戶,在確認她已經查看過帳戶後,騙子告訴她,,這一行為導致她的帳戶再次被盜用,她需要提取更多資金來彌補損失,受害者隨後提取了更多現金,並再次將錢交給了嫌犯鄭志深。

警方表示,受害者在與騙子保持通話並前往銀行時,騙子很可能曾告訴她,銀行職員參與了詐騙,並會試圖勸阻她提取現金。

而且受害者在第一個假聯邦貿易委員會職員的指示下,下載了一個用於遠端控制設備的應用程式,警方指,這個應用程式有可能允許騙子監控她的線上活動,並查看她的財務帳戶。

警方調查了受害人的家庭監控錄像、車輛登記等信息後,鎖定鄭志深為本案的嫌犯。

警方懷疑他與一宗在Vallejo市發生的騙案有關,他先是被關押在Napa縣監獄,保釋候查後,隨即又被Santa Rosa警方以涉嫌虐待老人、以虛假手段獲取資金,以及重大盜竊等罪名被逮捕,關押在Sonoma縣監獄,保釋金額為100萬元。

當局認為,他並非該騙局的唯一參與者,調查人員正在努力識別其他嫌疑人。

