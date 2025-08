【灣區新聞】當局瓦解自動櫃員機搶劫集團 拘San Ramon市Target劫案疑犯

【KTSF】

聯邦檢察官宣佈瓦解一個破壞自動櫃員機搶劫集團,並拘捕集團其中一名成員,他涉嫌參與包括加州在內多個州的銀行劫案,涉款共400萬美元,包括日前報導過,東灣San Ramon一間Target發生的劫案,匪徒使用爆炸物炸開一個自動櫃員機,盜取裡面的金錢。

疑犯是Diego Ananias Arellano Diaz,又名Fabio Hernandez,他7月29日在Newport Beach被捕。

檢察官指,這個犯罪集團,涉嫌從去年的5月至10月期間,在加州、俄勒岡州及華盛頓州犯下多宗銀行與ATM自動櫃員機劫案,涉及29間銀行。

集團成員在目標地點租住短期房屋、假扮建築工人、使用電鋸和干擾器等手段,破壞自動櫃員機,總共偷取超過400萬現金。

被告Diego Arellano目前被州政府拘留,稍後將移交聯邦法院,若打劫銀行罪名成立,最高可判處20年監禁。

