【灣區新聞】當局瓦解自動櫃員機搶劫集團 拘San Ramon市Target劫案疑犯

【KTSF】

聯邦檢察官宣佈瓦解一個破壞自動櫃員機搶劫集團，並拘捕集團其中一名成員，他涉嫌參與包括加州在內多個州的銀行劫案，涉款共400萬美元，包括日前報導過，東灣San Ramon一間Target發生的劫案，匪徒使用爆炸物炸開一個自動櫃員機，盜取裡面的金錢。

疑犯是Diego Ananias Arellano Diaz，又名Fabio Hernandez，他7月29日在Newport Beach被捕。

檢察官指，這個犯罪集團，涉嫌從去年的5月至10月期間，在加州、俄勒岡州及華盛頓州犯下多宗銀行與ATM自動櫃員機劫案，涉及29間銀行。

集團成員在目標地點租住短期房屋、假扮建築工人、使用電鋸和干擾器等手段，破壞自動櫃員機，總共偷取超過400萬現金。

被告Diego Arellano目前被州政府拘留，稍後將移交聯邦法院，若打劫銀行罪名成立，最高可判處20年監禁。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。