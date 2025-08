【全國新聞】法官裁定Tesla需就佛州一宗車禍向受害人賠償逾2億

【KTSF 周正鈞報導】

邁阿密一個聯邦陪審團裁定,馬斯克旗下的汽車公司Tesla,要對佛羅里達州一宗致命車禍承擔部分責任,須向受害人家屬支付超過2億美元的懲罰賠償。

美聯社報導,邁阿密一個聯邦陪審團裁定,Tesla公司對佛羅里達州一宗涉及其Autopilot自動駕駛輔助系統的致命車禍負有部分責任,須向受害人支付超過2億美元的懲罰賠償。

陪審團認為,Tesla的技術在事故中失效,因此公司應承擔重大責任,即使司機承認自己當時因尋找掉落的手機而分心,也不能將所有過錯歸咎於他。

事發時,司機撞到一對正在觀星的年輕情侶,造成女子死亡,男子受傷。

這場官司歷時四年,不僅因判決結果而備受關注,也因為它能進入審判階段,本身就極為罕見,過去許多針對Tesla的類似訴訟案件,不是被法院駁回,就是在開庭前由Tesla私下和解,避免曝光。

但有未參與此案的車禍律師表示,這裁決會鼓勵更多人願意走進法庭提告。

代表死者及其受傷男友的律師表示,Tesla曾隱藏或遺失關鍵證據,包括事故發生前數秒的數據與影像。

但本案中原告方聘請了數據鑑識專家,證實Tesla始終持有這些資料,儘管Tesla屢次否認。

Tesla隨後表示這是誤會,並坦承「一開始沒發現資料存在」。

Tesla律師聲明指出,判決是錯誤,不但會阻礙汽車安全發展,也將危及Tesla與整個產業在推動救命科技上的努力。

他們表示,原告方虛構了一個故事,試圖把責任推給車輛,而且實際上司機從一開始就承認並接受了錯誤,Tesla律師表示公司將提出上訴。

