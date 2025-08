【KTSF 李嘉怡報導】

香港知名歌星李龍基31日晚在舊金山(三藩市)華埠舉行慈善籌款演唱會,籌得款項將用於未來的華埠社區活動。

31日晚的華埠非常熱鬧,非牟利機構華埠歷史文化協會和北美常用中藥展覽館,在華埠康年酒家聯合舉辦2025李龍基灣區愛心慈善演唱會。

來自香港的歌手李龍基,當晚獻唱了16首經典金曲,包括大地恩情、漫步人生路、今宵多珍重等。

主辦單位表示,今次的慈善籌款演唱會,是自新冠疫情後,華埠首個大型演唱會。

華埠歷史文化協會活動總監羅余潔茜說:「今次演唱會非常特別,因為在康年是第一次、第一次擺有40呎的熒幕,很大的舞台,希望這次籌款,會帶給華埠新的開始,新的希望。」

當晚的慈善演唱會一共籌得2萬元,這筆款項將用於支持華埠舉辦的社區活動,包括華埠車展、雙灣區創意藥膳、中醫藥義診、文化節,以及新年活動等。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。