【灣區新聞】港產片《看我今天怎麼說》舊金山首映 導演黃修平盼觀眾重新理解「聾人」身份（視頻）

香港導演黃修平帶著新作《看我今天怎麼說》來到舊金山(三藩市),不只講故事,更希望透過電影,讓觀眾重新認識「聾」這個字背後的文化與自信。

黃修平近日來到灣區,出席其新作《看我今天怎麼說》的舊金山首映禮,電影聚焦聾人文化,導演希望觀眾能跳出聾人就是有「缺陷」的刻板印象,重新理解「聾人」這個身份。

黃修平說:「我後來認識的很多聾人朋友,他們都很喜歡潛水和在海底聊天,不只是聊潛水的事,而是可以聊八卦生活上所有的小事,但是在幾十米的海底下去做這件事情,我繼而對聾人文化產生了興趣,知道聾這件事情,未必一定要用殘疾的角度去了解。」

他補充,很多聾人不但不覺得自己是殘障,反而非常自豪於擁有獨立的語言和文化。

黃修平說:「就算有一天可能有一個機會,他們可能用一個儀器會變成聽人,他們都未必會作出這個選擇。」

電影選角方面,黃修平邀請多位真實聾人演員參與演出,並聘請手語顧問,全程協助劇本創作與拍攝,務求從聾人角度出發,真實呈現聾人社群的生活樣貌。

而男主角之一的游學修,原來用了一年時間去準備和學習手語。

黃修平說:「我跟他說,一定要尊重聾人文化,最重要是要跟聾人的手語指導,去學手語,要學到聾人都說你可以,你才合格去演這部戲。而他真的做到,我非常感謝游學修先生。」

黃修平強調,這是他拍過最「求真」的一部電影,無論是聲效設計、角色塑造,甚至整個拍攝過程,都是團隊與聾人社群不斷交流的成果。

黃修平說:「我們的音效,其實最大的意義就是令到聽人行入去聾人世界裏面,令聽人明白聾人的世界。」

電影《看我今天怎麼說》,31晚已於舊金山舉行首映禮,現正於全美國不同城市上映。

