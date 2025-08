【國際新聞】哈馬斯發放人質片段 家屬斥為宣傳故意令人質挨餓

【有線新聞】

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯發放人質片段,家屬指責哈馬斯故意令他挨餓作為宣傳伎倆。美國中東問題特使威特科夫稱,正與以色列制定方案結束戰事,又聲稱哈馬斯願意放棄武裝。哈馬斯否認。

哈馬斯發放24歲以色列人質戴維的片段,他聲稱是上周日拍攝,身處加沙的隧道內,在日曆上記錄沒吃東西的日子。

他說有食物的時候,通常只有豆,幾乎沒有麵包和食水,甚至有時連續很多天沒有進食。

戴維身型非常瘦削,聲線微弱,與前年10月在音樂節被擄走前身型有明顯分別。

片段中有人向他遞上罐頭,戴維說是他兩日的糧食,感覺自己被遺棄。

他在隧道內挖掘,相信那裡便是自己葬身之處,能否獲釋與家人團聚取決於總理內塔尼亞胡。戴維的家人指責哈馬斯故意要戴維挨餓,並發放片段作為宣傳。

美國中東問題特使威特科夫到以色列特拉維夫,與人質家屬會面。

路透社報道,威特科夫向家屬表示華府正與以色列政府合作,制定計劃結束加沙戰事,會在加沙展開重建工作,又聲稱哈馬斯準備解除武裝。

但哈馬斯否認,稱除非建立以耶路撒冷為首都、獨立及完整主權的巴勒斯坦國,保障巴人的民族權利,否則不會放棄武裝抵抗。

哈馬斯又批評威特科夫視察加沙的糧食分發中心是預先安排的表演,掩飾以色列製造饑荒和殺害加沙平民的行為,指責美國應承擔責任,協助促成停火協議,結束以軍侵略行為。

