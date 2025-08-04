【國際新聞】哈馬斯提加沙人質援助條件 包括永久開放人道走廊

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巴勒斯坦武裝組織哈馬斯被指故意令以色列人質挨餓後，提出有條件容許紅十字會向人質提供援助。以色列總理內塔尼亞胡強調不會屈服。

加沙糧食危機持續，再有人道物資空投行動，以色列亦指多架聯合國燃料車獲准進入加沙，向醫院、廚房等提供燃料。加沙衛生部門指，至今過百人餓死，被扣押在加沙的以色列人質亦要挨餓。

哈馬斯等武裝組織發放的人質片段，可見他們極度瘦削，稱多日沒吃東西。片段引起多國關注，德國總理默茨和法國總統馬克龍譴責哈馬斯，要求釋放人質。

以色列總理內塔尼亞胡稱，已要求紅十字會向人質提供人道援助，強調不會向宣傳伎倆屈服，認為哈馬斯是蓄意，根本無意達成協議。

哈馬斯則提出條件，若以色列永久開放加沙人道走廊，並在分發援助物資期間停止空襲，哈馬斯會與紅十字會協調向人質提供援助，又否認故意要人質挨餓，指人質和加沙其他人的食物一樣。

人質問題惡化，以色列右翼國家安全部長本格維爾又作出挑釁行為，到耶路撒冷極具爭議的阿克薩清真寺進行猶太教祈禱，外界擔心可能加劇緊張局勢。

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