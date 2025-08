【國際新聞】哈馬斯提加沙人質援助條件 包括永久開放人道走廊

【有線新聞】

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯被指故意令以色列人質挨餓後,提出有條件容許紅十字會向人質提供援助。以色列總理內塔尼亞胡強調不會屈服。

加沙糧食危機持續,再有人道物資空投行動,以色列亦指多架聯合國燃料車獲准進入加沙,向醫院、廚房等提供燃料。加沙衛生部門指,至今過百人餓死,被扣押在加沙的以色列人質亦要挨餓。

哈馬斯等武裝組織發放的人質片段,可見他們極度瘦削,稱多日沒吃東西。片段引起多國關注,德國總理默茨和法國總統馬克龍譴責哈馬斯,要求釋放人質。

以色列總理內塔尼亞胡稱,已要求紅十字會向人質提供人道援助,強調不會向宣傳伎倆屈服,認為哈馬斯是蓄意,根本無意達成協議。

哈馬斯則提出條件,若以色列永久開放加沙人道走廊,並在分發援助物資期間停止空襲,哈馬斯會與紅十字會協調向人質提供援助,又否認故意要人質挨餓,指人質和加沙其他人的食物一樣。

人質問題惡化,以色列右翼國家安全部長本格維爾又作出挑釁行為,到耶路撒冷極具爭議的阿克薩清真寺進行猶太教祈禱,外界擔心可能加劇緊張局勢。

