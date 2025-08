【加州新聞】特朗普政府更改規例 「夢想生」不再合資格享有「投保加州」

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府更改規例,對俗稱「夢想生」(Dreamers)的DACA計劃的受益人將於8月31日開始,不再符合資格享有「投保加州」(Covered California)的醫療保險,估計加州有超過2,300名DACA夢想生受到影響。

負責監管《可負擔健保法ACA》市場的聯邦機構「Medicare及Medicaid服務中心」(CMS),在6月時更新一項規例,就是重新定義、更改「合法居留」的資格,將DACA計劃受益人排除在外,所以「投保加州」必須遵守這項新規例。

「投保加州」表示,對於聯邦政府更新這項新規例,針對DACA計劃收益人深感遺憾,但無奈必須遵守聯邦法例。

「投保加州」正透過信件、電子郵件和電話,聯繫所有受影響的DACA夢想生,提供必要的資訊和資源,協助他們了解情況,並尋找新的健保計劃。

考慮的方案包括申請Medi-Cal,如果收入符合標準,DACA夢想生可以獲得免費或低成本的醫療保險,可以透過CoveredCA.com,或聯繫當地的縣政府社會服務部,來查詢是否符合資格。

此外,他們也可以購買私人健保計劃,或僱主提供的醫療保險。

DACA計劃全名是指「暫緩遣返童年來美人士」,該項計劃設立於奧巴馬時代,容許那些自幼跟隨父母來美國、符合資格的無證人士,留在美國求學、生活及工作,以實現他們在美國的夢想,所以他們也被稱為「夢想生」。

DACA計劃只是提供臨時的保護,令他們暫時免於遣返,他們的居留許可有效期為兩年,但可以續期。

由於DACA計劃源於奧巴馬總統的行政命令,因此遭到國會共和黨人的質疑,至今未能經由國會立法而確定其地位。

特朗普1.0曾試圖終止DACA計劃,但被聯邦最高法院駁回,隨後在法庭命令下,聯邦政府雖然允許DACA計劃繼續運作,但已經不接受新的申請,至今DACA已經幫助了幾十萬名夢想生留在美國。

