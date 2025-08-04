【加州新聞】特朗普政府更改規例 「夢想生」不再合資格享有「投保加州」

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府更改規例，對俗稱「夢想生」（Dreamers）的DACA計劃的受益人將於8月31日開始，不再符合資格享有「投保加州」（Covered California）的醫療保險，估計加州有超過2,300名DACA夢想生受到影響。

負責監管《可負擔健保法ACA》市場的聯邦機構「Medicare及Medicaid服務中心」（CMS），在6月時更新一項規例，就是重新定義、更改「合法居留」的資格，將DACA計劃受益人排除在外，所以「投保加州」必須遵守這項新規例。

「投保加州」表示，對於聯邦政府更新這項新規例，針對DACA計劃收益人深感遺憾，但無奈必須遵守聯邦法例。

「投保加州」正透過信件、電子郵件和電話，聯繫所有受影響的DACA夢想生，提供必要的資訊和資源，協助他們了解情況，並尋找新的健保計劃。

考慮的方案包括申請Medi-Cal，如果收入符合標準，DACA夢想生可以獲得免費或低成本的醫療保險，可以透過CoveredCA.com，或聯繫當地的縣政府社會服務部，來查詢是否符合資格。

此外，他們也可以購買私人健保計劃，或僱主提供的醫療保險。

DACA計劃全名是指「暫緩遣返童年來美人士」，該項計劃設立於奧巴馬時代，容許那些自幼跟隨父母來美國、符合資格的無證人士，留在美國求學、生活及工作，以實現他們在美國的夢想，所以他們也被稱為「夢想生」。

DACA計劃只是提供臨時的保護，令他們暫時免於遣返，他們的居留許可有效期為兩年，但可以續期。

由於DACA計劃源於奧巴馬總統的行政命令，因此遭到國會共和黨人的質疑，至今未能經由國會立法而確定其地位。

特朗普1.0曾試圖終止DACA計劃，但被聯邦最高法院駁回，隨後在法庭命令下，聯邦政府雖然允許DACA計劃繼續運作，但已經不接受新的申請，至今DACA已經幫助了幾十萬名夢想生留在美國。

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