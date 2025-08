【灣區新聞】奧克蘭Alta Bates Summit醫療中心開始使用口服中藥臨床試驗減緩化療不適（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

位於東灣奧克蘭(屋崙)的Alta Bates Summit醫療中心,它們的整合醫學部門(integrative medicine)獲得聯邦食品及藥物管理局(FDA)的批准,開始使用口服中藥臨床試驗,以減緩化療所帶來的不適。

大部分的癌症病人在進行化療後,都會出現許多副作用,有研究證實,中醫針灸可以緩解疼痛等不適,但是對於口服劑仍是一個禁忌,尤其對西醫腫瘤醫生來說是個牴觸。

Alta Bates Summit醫學中心整合醫療主任李穎醫師說:「所以我們現在這也是等於是創造歷史的,因為一般的來說,腫瘤科醫生對此很忌諱。」

Sutter Health旗下,位於奧克蘭的Alta Bates Summit醫學中心整合醫療主任李穎醫師率領的研究團隊,獲得FDA批准,對癌症病人展開中藥口服臨床實驗,將悠久的中醫傳統與西方醫學相結合。

李穎醫師說:「我們現在是就是做的,這個中藥一個輔方中藥製劑,然後在中國是已經被試驗了五十多年,是一個非常安全的製劑,主要是幫助腫瘤病人,在化療的時候的副作用,怎麼樣來減低他們的副作用,這樣的話,因為很多腫瘤的病人在中國的時候,他們對這個傳統的,或者是西方的化療是很有牴觸的,所以中國很多年,一般腫瘤的病人都是中藥一起合起來,就是同時給病人服用,就是化療再加中藥的治療,那我這邊也是我們一直這邊的心願。」

這項臨床實驗就是評估和研究升白口服液對接受化療的癌症病患的安全性,和對於緩解不良反應的效果。

臨床試驗旨在評估升白口服液,能否減輕接受第三輪化療患者的疲勞、疼痛和嗜中性白血球,減少症的可行方案,升白口服液裡頭包含了十多種中藥。

李穎醫師說,2023年開始申請FDA批准這項試驗,來來回回修正許多方案。

李穎醫師說:「所以有很多的標準,還有什麼樣的不可以,包括今天你看到的這幾個病人,其中有一個等了兩年,但是就是他沒有符合,是因為他年齡超過,所以我們的年齡已經是改成到八十歲,但是他兩年以前的時候是合格的。」

