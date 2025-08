【加州新聞】加州最低工資明年元旦將再度調高

【KTSF】

加州的最低工資在明年元旦將會再度調高。

根據舊金山(三藩市)紀事報報導引述加州勞工法,加州財務總監需要每年計算來年最低工資的上調幅度,決定增幅的是聯邦勞工部計算的美國消費物價指數的增加幅度,或是3.5%,這兩者之間比較低的數字。

而截至6月30日的12個月,美國消費物價指數增幅是2.49%,所以按照這個比較低的增幅,加州明年的最低工資會是16.90元。

到了明年元旦,加州的16.90元最低工資將是全國第二高,僅次於哥倫比亞特區的17.95元,接下來最低工資最高的三個州分別是華盛頓州、紐約州的一些地方和康涅狄格州。

回到加州,也有一些職業有更高的最低工資,例如一些在衛生業的工作人士,最低工資可以是24元。

而從去年4月開始,快餐業的工作人員,他們的最低工資也已經增加至20元。

一些反對設定最低工資的人士表示,調高快餐業的最低工資,會促使失去工作機會和物價上漲。

但是柏克萊加大的薪資與就業動態中心的一項研究發現,這個狀況並沒有出現,而加州選民在2024年的選舉中,當時否決了把最低工資增加至18元的提案。

